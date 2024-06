Sigourney Weaver riceverà il premio alla carriera a Venezia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 giugno 2024)sarà insignita del Leone d’Orodella prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di. Il direttore di, Alberto Barbera, ha definito la star di Alien , tre volte nominata all’Oscar, “un’attrice con pochi rivali“. “Ha poche rivali un’attrice del calibro di. Forte di un’importante formazione teatrale, ha conquistato il grande pubblico cinematografico con Alien, di Ridley Scott, diventando in breve una figura emblematica degli anni ’80, nel corso dei quali ha coniato l’immagine di un’eroina senza precedenti per il genere d’azione, capace di reggere vittoriosamente il confronto con i modelli maschili che fino a quel momento avevano dominato nel cinema epico e avventuroso.” Ha inoltre aggiunto: “Non contenta di aver aperto la strada a numerose altre epigone, l’attrice ha proseguito nella ricerca incessante di una propria identità costantemente rimessa in discussione, attraverso scelte che spaziano dal film di generecommedia, dal cinema d’autore a quello per bambini, sfuggendo alle etichette che l’avrebbero voluta confinata all’icona vittoriosa del periodo reaganiano.