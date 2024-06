Serie A femminile Karczewska nuova punta rossonera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Sono giorni di annunci per le due squadre aldi Milano. Dopo l’arrivo ufficiale di Ivana Andrés (campionessa del mondo con la Spagna) all’Inter, ieri è stata la volta del Milan, che ha comunicato l’acquisto con contratto fino al 2026 di Nikola, attaccante polacca classe 1999, in passato capocannoniere del campionato di casa e poi passata attraverso le esperienze al Fleury, al Tottenham e nell’ultima stagione in prestito al Bayer Leverkusen, con 10 gol e 2 assist all’attivo. Dal 2019 fa parte del giro della nazionale maggiore. Nei giorni scorsi si è invece concretizzato l’addio di Valentina Bergamaschi, che ha deciso di passare alla Juventus. Ulteriori novità anche a livello di format in: la Figc ha infatti deciso di passare da dieci a dodici squadre a partire dal 2025/26.