Palio ‘identità culturale collettiva’ | riconoscimento Ministero Cultura

(Di sabato 29 giugno 2024), ildeldella, ministro Sangiuliano, aldi Siena. Siena che si prepara aldel 2 luglio. Cinque le batterie della tratta in programma sabato 29 giugno con uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà. L’assegnazione dei cavalli: Brivido Sardo: BRUCO. Ungaros: VALDIMONTONE. Criptha: CIVETTA. Viso d’Angelo: PANTERA. Veranu: OCA. Zenios: LUPA. Akida: NICCHIO. Ares Elce: LEOCORNO. Tabacco: ONDA. Ardeglina: GIRAFFA Soddisfazione di Nicoletta Fabio, sindaca di Siena: “Un risultato importante per la città ottenuto grazie all’impegno e alla professionalità di tutte le parti in causa. Il progetto portato avanti daldellaper salvaguardare ildi Siena ha riguardato e coinvolto inclusivamente tutte le nostre Contrade con l’obiettivo di valorizzare il nostro patrimonio identitario garantendo unufficiale delle nostre tradizioni e di tutti gli elementi e simboli ad esse collegati”.