LIVE Atletica Campionati Italiani 2024 in DIRETTA | Simonelli impressiona nei 110 hs! Bene Sibilio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.40: Questi i protagonisti della terza semifinale dei 110 hs: 1 147 14.63 14.51 GATTO Andy 1999 SM CN020 A.S.D.ROATA CHIUSANI 2 142 15.06 15.06 CORRADIN Pietro 2005 JM PD143 C.U.S. PADOVA 3 153 13.89 13.89 MULAS Or 2004 PM IM029 ASD MAURINA OLIO CARLI 4 141 14.59 14.59 COREN Simone 2003 PM UD030MALIGNANI LIBERTAS UD 5 158 14.16 13.73 TANO Leonardo 1999 SM MI770MENEGHINA 6 154 14.97 14.97 PAOLONI Sebastiano 2005 JM VR761 ATL. INSIEME VERONA 7 146 13.63 13.42 FOFANA Hassane 1992 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 8 152 14.53 14.19 MARCONI Francesco 1995 SM TV354 TREVIS19.38. LORENZOIIIIIIII! 13?29 PER DOMINARE LA SECONDA BATTERIA! Un assolo del campione europeo che batte Alessio Sommacal con 14?12.