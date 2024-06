Il Tour d’Italia parte già come una classica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) "Mai stato così bene in bici, mi sento meglio che al Giro", è il messaggio che Tadej Pogacar spedisce ai rivali. A cominciare da Jonas Vingegaard, che negli ultimi tre mesi non se l’è passata benissimo: dopo essersi frantumato un po’ di costole e bucato un polmone in una caduta a inizio aprile, il danese è stato costretto a una corsa contro il tempo per esser presente sulle strade gialle. "Esser qui è già una vittoria", è invece il pensiero del vincitore delle ultime due edizioni. Ilè questo: comincia prima che si inizi a pedalare, a livello di guerriglia psicologica. Colpi di spillo, che i big hanno imparato a farsi scivolare addosso: fra loro prevale più il fair play che la rivalità piccante. Da oggi si farà sul serio, con la tappa inaugurale più tosta di sempre: su e giù per l’Appennino tra Firenze a Rimini c’è un dislivello da grande, per non dire da tappone alpino.