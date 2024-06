Il quartiere con più stranieri? Non è l' Esquilino sorpresa nei dati Istat

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 29 giugno 2024) È il centro della Capitale a «invecchiare» di più. I giovani per lo più vivono fuori dal Raccordo anulare. Lo ha rilevato l'in uno studio illustrato durante un'audizione presso la commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato di sicurezza e sul degrado delle città e delle loro periferie. Per quanto riguarda la Capitale, evidenzia l'Istituto, le aree in cui c'è una quota maggiore di popolazione in età avanzata sono nel centro geografico: Foro Italico, Prati, XX Settembre, Centro storico. Al contrario, l'indicatore propende per la componente più giovane della popolazione in 13 zone urbane, di cui nove al di fuori del Gra. A queste si aggiungono Borghesiana, tra le aree sub-comunali più popolate (oltre 50 mila residenti) in cui l'indice di vecchiaia supera di poco la soglia del 100 e si attesta a 101,5, e Torre Angela (circa 85 mila residenti, con un indice di vecchiaia pari a 125,3), situate nella periferia est della città.