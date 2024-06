I cinque anni di ‘Welcome to Pesre’ meritano l’evento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) Pesaro, 29 giugno 2024 - Divertimento totale, completamente gratuito e, soprattutto, una vetrina per moltissimi artisti pesaresi: si tratta dell'evento per idella pagina Instagram "Welcome to Pesre", i cui ideatori hanno deciso di festeggiare organizzando una serata di svago per tutti i cittadini amanti della musica e della città. L'evento, che si terrà domenica 30 al campo da padel in Baia Flaminia dalle 17 alle 21 e dalle 21 alle 00 allo Zest, vedrà l'apertura con musicisti locali come SoloManuel, Fill Koi e Lume 253, per poi passare ad altri artisti emergenti: "In questiabbiamo fatto tante cose - spiegano gli organizzatori -, ma senz'altro quella per cui maggiormente ci hanno conosciuto è stata l'esportazione della pizza Rossini fuori dalle mura pesaresi.