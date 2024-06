Furto e incidente durante la fuga | auto abbandonata lungo la Telesina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 29 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVicenda tutta ancora da definire quella accaduta nella nottela. Si sta indagando su un’stradale apparentemente senza conseguenze per le persone, verificatosi poco prima della mezzanotte, subito dopo lo svincolo di San Salvatore Telesino, in direzione Caianello. Una Bmw, risultata, a quanto pare rubata, è stata segnalata ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme come incidentata e ritrovata ai lati della carreggiata stradale. Intervenuti sul posto, i Vigili del Fuoco non hanno trovato tracce di persone a bordo mentre i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, dopo un’ispezione all’interno dell’abitacolo, avrebbero ritrovato 2 targhe rubate divetture. Secondo una prima sommaria ricostruzione, dunque, una volta rubata la Bmw ed insulla Statale i malviventi avrebbero incrociato una pattuglia dei Carabinieri.