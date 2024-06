Donnarumma | È mancata anche la voglia di reagire e di aiutarci l’uno con l’altro È mancato tutto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2024) Il portiere della Nazionale italiana, Gigio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la bruttissima sconfitta contro la Svizzera a Euro 2024 Le parole diQuesta è l’Italia? «Per me no. È difficileparlare oggi, però c’è veramente bisogno di fare un mea culpa. Oggi è stata una delusione pazzesca. Non siamo entrati in partita nel primo te mio enel secondo. Bisogna accettarlo a malincuore e dare merito a loro» Abbiamo nel futuro qualcosa da cui ripartire? «Sicuramente. Giocare coppe e competizioni europee aiuterà tanti ragazzi ad avere più conoscenze e ritmi più alti. la squadra in futuro può dare tanto perché ci sono tanti giovani forti che devono crescere. Capisco che oggi è difficile accettare questo risultato equeste mie parole» Siete obbligati a partire dal basso sempre? «Perché dopo quando calci due o tre palle e capisci che la prendono sempre loro e non riusciamo a gestirli, se riesci a uscire dal basso facciamo meno fatica perché seperdiamo la palla siamo tutti lì.