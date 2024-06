Bologna | se ne va dalla clinica e muore autopsia sul corpo di Carlo Stanzani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024), 29 giugno 2024 – Si era allontanato il 14 giugnostruttura per anziani Villa Salus San Petronio, in zona Savena, dove era ospite da circa un mese. E solo dopo tre giorni di ricerche, ilsenza vita di, 79 anni, storico idraulico di San Giovanni, è stato trovato nei pressi della ferrovia, non lontanostruttura. Adesso, la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo e ieri ha conferito al medico legale l’incarico per l’, per chiarire le cause della morte del pensionato, affetto da demenza senile. I familiari di, assistiti dall’avvocato Barbara Iannuccelli, avevano presentato denuncia per abbandono di incapace, aggravatomorte della persona. “Chi ha preso in carico il signor– ha spiegato la legale – sapeva benissimo quale fosse la situazione, i familiari si chiedono perché non siano state adottate tutte le misure di controllo necessarie ad evitare questo epilogo”.