Will Ospreay | I ratings bassi mi motivano a fare di meglio

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 28 giugno 2024) Sin dal suo debutto ufficiale in AEW,è stato una presenza costante negli show settimanali e si è guadagnato in poco tempo lo status di main eventer, oltre ad aver conquistato l’International Championship. Sfortunatamente, l’Aerial Assassin ha ottenuto tutto ciò in un clima non idilliaco, dato che l’affluenza e i dati televisivi della AEW sono in calo rispetto agli anni scorsi. Tempo di risalire la china In un’intervista rilasciata per CBS Sports,ha discusso la questione deinon soddisfacenti ottenuti dagli show targati AEW: “È stato uno show eccellente. Per me non c’erano punti deboli. È uno schifo che il rating sia stato così basso, ma mi motiva e sono sicuro che motiverà gli altri a pensare fuori dagli schemi e a tornare più forti.