Scari M5S | A Petilia Policastro affidamenti diretti e nomine dubbie il Ministero intervenga

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di venerdì 28 giugno 2024) In occasione di quel funerale, un manifesto di vicinanza alla famiglia fu affisso dall’amministrazione comunale di. Al funerale era presente anche l’assessora comunale con delega ai servizi cimiteriali, nuora di una parente del killer, che in seguito rassegnò le dimissioni scusandosi, seppur senza troppa convinzione. Nonostante le dimissioni, a pochi mesi di distanza, il nipote dell’ex assessora è stato nominato nello staff del Sindaco, nel silenzio generale. Le inchieste giornalistiche e gliDue recenti inchieste della giornalista Alessia Bausone su INuoviCalabresi hanno messo in luce numerosi, che sarebbero eufemisticamente definiti “anomali”. Talisono stati fatti a favore di ditte fantasma, con teste di legno, o di ditte appartenenti a familiari degli attuali amministratori comunali.