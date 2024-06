Picchia la moglie e la riduce in fin di vita poi la nasconde | arrestato 41enne a Brindisi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 28 giugno 2024) È finito in manette,dai carabinieri della Stazione di Latiano e da quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni, l’uomo di 41 anni che nella serata di martedì 25 giugno ha ridotto in fin dila. La donna si trova attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino. L’uomo è ora accusato di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della consorte.Leggi anche: Giulia Cecchettin, quelle ultime foto con Filippo. Raccapricciante Stando a quanto reso noto, la sera dell’accaduto le forze dell’odine si sono presentate nell’abitazione dei due coniugi, situata nelno, dopo aver ricevuto una segnalazione. Dopo diversi minuti, il marito ha aperto la porta, riferendo che la donna non era in casa.