NJPW e Stardom diventano un’unica realtà

(Di venerdì 28 giugno 2024) Lae lasono ora una unica. Dopo l’acquisizione da parte didella Bushiroad Fight (la società che detiene il marchio), oggi è stato ufficializzato la fusione con la, con Bushiroad che diventae trasforma la principale federazione femminile giapponese in una sussidiaria nella, come annunciato anche su X dalla stessa. Cosa cambia fra le dueCon la fusione fra le due federazioni, al momento non sembra annunciato un cambio di nomi per i titoline una fusione dei titoli femminilicon omonimi; probabilmente aumenterà la presenza delle atletenegli showe anche di Match titolati in, resta da capire se un domani,costituirannosigla con titoli unificati o resteranno due entità e roster separati.