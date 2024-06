Mostra Venezia grande attesa per la festa del cinema

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 28 giugno 2024) (Adnkronos) – Fervono i preparativi per il Festival di. L’81esima edizione dellaInternazionale d’Artetografica, organizzata dalla Biennale di, si svolgerà al Lido dal 28 agosto al 7 settembre 2024). Indella presentazione ufficiale del programma, il 23 luglio, iniziano a emergere i primi dettagli e indiscrezioni soprattutto sulle presenze, come quelle delle star internazionali, anticipate di Variety), Angelina Jolie, Lady Gaga, Joaquin Phoenix, George Clooney, Brad Pitt, Johnny Depp e Daniel Craig). Lato istituzionale, secondo quanto apprende l’Adnkronos,2024 potrebbe non vedere la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella). Il Capo dello Stato, che ha inaugurato le edizioni 2015, 2017, 2021 e 2023, quest’anno non sarà al Lido).