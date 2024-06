Meloni vuole una delega pesante per l' Italia Da Tajani investitura per Fitto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 28 giugno 2024) L'obiettivo adesso è ottenere unadi peso. Dopo l'astensione sul bis di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea e il 'no' su Antonio Costa per il Consiglio europeo e Kaja Kallas come Alto rappresentante Ue per la politica estera, la partita per la premier Giorgiasi sposta su un altro tavolo, ovvero la scelta del commissariono possibilmente con un portafoglio di primo piano e anche una vicepresidenza. Le opposizioni vedono il bicchiere mezzo vuoto e passano all'attacco. «È una necessità dell'Europa lavorare e lavorare bene con l', questo lo do per scontato. Io penso che l'debba far valere il suo ruolo, debba far valere il suo peso», le parole dell'inquilina di Palazzo Chigi al termine del vertice di Bruxelles, a cui era arrivata criticando la «logica dei caminetti».