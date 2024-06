In vacanza con i figli? Ecco i consigli per una valigia a misura di bimbo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 28 giugno 2024) Una delle domande più ricorrenti chi sta per andare incon iè cosa portare insu cosa non tralasciare Con l’arrivo dell’estate e la fine della scuola, si apre il capitolo delle vacanze per i più piccoli. Che si tratti di soggiorni al mare, in montagna o di avventure in città d’arte, ogni viaggio richiede una preparazione adeguata per assicurare ai bambini tutto ciò di cui hanno bisogno. Le valigie per le vacanze con i-ansa- Notizie.comSu questo punto, ci viene in aiuto uno dei pediatri più apprezzati sul territorio nazional: Italo Farnetani. Il questo articolo Farnetani offre i suoi preziosisu come organizzare al meglio ladei nostri. Il pediatra:i punti fondamentali a cui fare attenzione quando si va incon iLa salute è sempre al primo posto.