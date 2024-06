Bandecchi ne fa un’altra delle sue | in polemica con l’aula abbaia in consiglio comunale e se ne va video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 28 giugno 2024) Questa volta non si sfiora la rissa in Aula, ma solo perché il sindacose ne va prima che la situazione degeneri ulteriormente, e mentre””. Proprio così: è stata tutta una questione di tempi, e sin dall’inizio di questa bizzarra vicenda registrata ieri nell’assemblea cittadina di Terni, che per il primo cittadino – non nuovo a polemiche e colpi di teatro nella sala consiliare – si è conclusa prima che portasse a termine il suo intervento.ine lasciaè intento a leggere il canovaccio del suo discorso, ma le interruzioni e il brusio dello disturbano. Lo distraggono. Di sicuro lo irritano (non che ci voglia tanto) E così, sempre incline al gesto eclatante, il primo cittadino medita per qualche secondo l’uscita di scena, poi passa all’azione: affida il foglio del dattiloscritto a terzi, e esce di scena facendo il verso del cane per scimmiottare le voci dei consiglieri che, a quel punto, protestano: «Una ennesima offesa alle persone, al ruolo, al mandato popolare di cui i consiglieri sono espressione».