Wix Club | in arrivo su Rai e Netflix la nuova serie animata

(Di lunedì 3 giugno 2024) ROMA – Le fate più famose del mondo stanno per tornare. Rainbow lancerà laWinxsu Rai enel 2025. Si tratterà di un reboot completamente nuovo, che celebra l’incredibile eredità di Winx, sagatra le più amate al mondo da fan nuovi e di lunga data, e ora pronta a mostrare un look totalmente inedito in un ritorno alle origini che farà innamorare il pubblico come la prima volta. “Le Winx stanno tornando più forti che mai e sono orgoglioso di collaborare ancora una volta con Rai, partner che ha creduto in Winxfin dagli albori. Sono entusiasta di poter lanciare il nuovo reboot in contemporanea nel mondo, grazie alla collaborazione con, partner ideale per arrivare al pubblico globale.” ha commentato Iginio Straffi, creatore di Winxe presidente Rainbow.