Voto l’assist dei big ai candidati A Cortona il Pd chiama Bersani Chiusure tra comizi e cene in piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Allacciatevi le cinture: pochi se ne sono accorti ma sabato si apriranno le cabine elettorali delle europee e delle comunali.(quelli di una volta) col contagocce e disertati, cartelloni elettorali spogli, perfino poche strette di mano al mercato. Ma si vota e qua e là non mancano big in azione: l’ultimo Nicola Zingaretti, oggi è il turno di, il centrodestra ha già schierato molti dei suoi alfieri. Ma i più si incrociano con i Comuni a caccia dei nuovi sindaci, dove ilbrucia. Acome a San Giovanni, a Terranuova come a Castiglion Fiorentino e in altri 22 comuni non c”e bisogno della sveglia, perchè le urne bruciano, in una corsa scandita dai faccia a faccia tv, dai botta e risposta sui social, perfino dai giri porta a porta.