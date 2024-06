Ultime Notizie Roma del 03-06-2024 ore 13 | 10

Fonte : romadailynews di 3 giu 2024

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio apertura andiamo in medioriente l’Egitto ha riferito che fondamentalisti hanno accettato la proposta di cessate il fuoco a Gaza ora si attende la risposta dello stato ebraico che precedenza aveva già fatto sapere di essere pronta L’intesa per libera per portare a casa gli ortaggi cronaca bianca Patrizi Christian potevano essere strappate la furia del fiume Natisone ed essere salvati sarebbe bastato un minuto in più di te a detta degli esperti se loro teste sarebbe arrivato l’elicottero dei Vigili del Fuoco Drago che al primo allarme si era immediatamente alzato da Venezia è partita da una località troppo distante da luogo della tragedia nel territorio di Udine è la cosa che alimenta la polemica in qualche modo però arginata sul nascere da una certezza protocolli di intervento rispettati per provare la guida in stato di ebbrezza potrebbero basta testimonianze le valutazioni della polizia anche senza alcol test e quanto emerge da una sentenza della cassazione che tuttavia si riferisce un caso specifico c’è quello di un automobilista che nonostante fosse visibilmente AlVolante ottenuto che il test fosse nulla per gli un errore procedurale da parte degli agenti che non mi avevano comunicato la possibilità di rivolgersi a un avvocato e bene lo stesso esame non costituisce una prova legale l’uomo è stato condannato per via del verbale redatto dalle forze dell’ordine in cui si stabiliva che il tasso di alcol nel sangue era superiore alla soglia limite di 1,5 sotto shock da letto d’ospedale dove è stato girato Prova a raccontare l’inferno che si è scatenato davanti ai tuoi occhi in un baleno ho visto una vettura arrivare all’ improvviso al casello mentre altri due erano fermi alla cassa automatica nel violento urto una delle ruote letteralmente volata per mezzo che lo precedeva abbattendo il casello queste le parole dell’addetto al pagamento al pedaggio Improta contro nd Cecina Livorno che Mirko Ricciuti ospita il Disaster manager del pronto soccorso di Livorno ha riferito alla nazione il lavoratore dell’autostrada è rimasto ferito lievemente alla testa 3 morti e 6 feriti il bilancio del tragico schianto di ieri 2 Giugno sull’autostrada A12 in Messico Secondo i dati ufficiali del conteggio rapido Sara Claudia è scema candidata della piattaforma.

Ultime Notizie Roma del 03-06-2024 ore 13 | 10