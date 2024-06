Tumori diagnosi precoci e screening all’avanguardia ma lunghe attese per le terapie innovative

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 3 giugno 2024) I numeri, a volte, parlano. E quando si tratta di oncologia, dicono chiaramente che nelle ultime decadi le scoperte della medicina hanno permesso di modificare pesantemente la prognosi di molte forme di. Favorendo in certi casi la guarigione ed arrivando a “cronicizzare” il quadro, tenendolo sotto controllo nel tempo, in altri. E allora, lasciamo che le cifre mostrino la realtà della matematica. In Europa, dal 1988 a oggi, i progressi contro il cancro hanno salvato più di 6 milioni di vite (6.183.000). Negli Stati Uniti, in 30 anni (1991-2021), la mortalità oncologica è diminuita del 33% e sono stati oltre 4 milioni i decessi per tumore evitati. In Europa sono 23,7 milioni di cittadini (12,8 milioni donne e 10,9 milioni uomini), con un aumento del 41% in 10 anni (2010-2020).