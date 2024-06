Siria ong | raid di Israele uccide 12 miliziani vicino Aleppo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Almeno 12 combattenti filo-regime sono stati uccisi stanotte in un attacco israeliano che ha colpito una fabbrica della cittàna nordoccidentale di Hayyan,ad: lo afferma l'Osservatoriono per i diritti umani, ong con sede nel Regno Unito. "Dodici combattenti filo-iraniani di nazionalitàna e straniera sono stati uccisi, secondo un primo rapporto, in un attacco aereo israeliano su una postazione nella città di Hayyan, a nord di, provocando forti esplosioni in una fabbrica", ha indicato l'Osservatoriono per i diritti umani. In un comunicato il ministero della Difesano ha precisato da parte sua che "dopo la mezzanotte il nemico israeliano ha lanciato un attacco aereo dal sudest di, prendendo di mira alcune posizioni" alla città: "l'aggressione ha causato diversi martiri e danni materiali", viene aggiunto.