Salvini smorza le accuse al Colle ma Borghi straconferma ovviamente

(Di lunedì 3 giugno 2024) "Nessuna polemica verso il presidente della Repubblica che ha il mio rispetto, il rispetto della Lega e quello degli italiani, rispetto che non hanno altri leader e presidenti europei che rischiano di trascinare l'Italia nella terza guerra mondiale". Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteotorna are, di buon mattino, intervistato ad Agorà su Rai Tre, l'attacco della Lega alarrivato ieri con un post su X del senatore del Carroccio e candidato alle Europee Claudio. Sotto accusa di, tanto da chiederne le dimissioni, il passaggio del messaggio del capo dello Stato ai prefetti in occasione della Festa della Repubblica in cui Mattarella parlava dell'"Unione Europea di cui consacreremo, tra pochi giorni, con l'elezione del Parlamento Europeo, la sovranità".