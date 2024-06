Roland Garros 2024 | Bolelli Vavassori non si fermano raggiunti i quarti di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dopo laraggiunta all’Australian Open, Simonee Andreasi rendono protagonisti anche nel secondo Slam della stagione, il. A Parigi è arrivata un’altra vittoria per il duo azzurro, che dopo aver superato in due set Marozsan/Romboli e Matos/Melo ha sconfitto anche gli australiani Purcell/Thompson. 6-3 6-4 il punteggio del match, durato 1h32? e deciso da un break perfetta in favore della coppia italiana, che continua a ottenere risultati di prestigio dopo la semia Roma.consolidano così il terzo posto nella Race e raggiungono idi, dove affronteranno due specialisti come Ram/Salisbury, teste di serie numero 3. PROGRAMMA E COPERTURA TVnon sidiSportFace.