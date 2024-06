Regolamento Torneo Maurice Revello 2024 con Italia Under 21 | ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ildeldi Tolonecon in campo anche l’21:la manifestazione storica dedicata alle formazioni U21, altrimenti conosciuta dal 2022’. Gli azzurrini tornano a giocare nella cinquantesima edizione e lo fanno a distanza di tredici anni dall’ultima apparizione. Appuntamento da lunedì 3 a domenica 16 giugno nel sud della Francia, andiamo a scoprire assieme il format completo delche l’ha vinto una sola volta. IL FORMAT DELDI TOLONE /Ci sono dieci squadre al via, divise in due gironi da cinque. L’è inserita nel gruppo B con Ucraina, Indonesia, Giappone e Panama. Sarà concesso di giocare anche ogni due giorni: nel dettaglio, gli azzurrini scenderanno in campo martedì 4 giugno contro il Giappone, giovedì 6 giugno contro l’Ucraina, poi sabato 8 giornata di riposo, quindi lunedì 10 giugno la partita contro Panama e mercoledì 12 giugno lo scontro con l’Indonesia.