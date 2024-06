Racconto di due stagioni | in uscita il 20 giugno

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il filmdi due, nuovo film diretto da Nuri Bilge Ceylan, uscirà nelle sale italiane il 202024. In quale festival è stato presentato “di due”? Il film candidato alla Palma d’Oro al 76me Festival de Cannes, ed è valso il premio a miglior interpretazione femminile alla protagonista Merve Dizdar. Sinossi Samet, un giovane insegnante d’arte, sta terminando il suo quarto anno di servizio obbligatorio in un remoto villaggio dell’Anatolia e ambisce inoltre, a essere ricollocato a Istanbul. Dopo una serie di eventi a cui non riesce a dare un senso, perde le speranze di sfuggire alla triste vita in cui sembra essere bloccato. L’incontro con Nuray, un’insegnante con un episodio traumatico alle spalle un episodio traumatico, potrebbe aiutarlo a superare quest’angoscia.