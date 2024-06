Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 3 giugno 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3Questa sera, lunedì 3, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 3, di? Di seguito tutte leAl centro della puntata, le elezioni europee con l’intervista al presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. A seguire, la riforma della giustizia varata dal governo e gli ultimi sviluppi sul caso Toti. Partecipano al dibattito – tra gli altri – Alessandro Sallusti, Carlo Calenda, Amedeo Ciaccheri, Andrea Ruggieri, Piero Sansonetti, Matilde Siracusano.