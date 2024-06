Presentazione Conte l’ultima proposta arriva dal Comune di Napoli | nuova location

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Al’attesa è tutta per ladi Antonio, su cui non emergono ancora dettagli. Ildiavanza unaper la. Nei giorni scorsi, i dirigenti delhanno finalizzato tutti gli accordi con Antonio, che ormai è prossimo a diventare il nuovo tecnico. La tifoseria non attende altro che l’annuncio ufficiale del tecnico salentino, che potrebbere in questi giorni. Intanto i tifosi si interrogano anche sulla data e sul luogo delladi Antonio, visto che non è ancora stato annunciato nulla. Intanto ildiavanza un’ipotesi per ladel tecnico.ladal: laIn casagli ultimi giorni sono stati piuttosto roventi, visto che gli azzurri hanno trovato tutti gli accordi con Antonio