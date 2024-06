Pissei la scelta dei campioni di ciclismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) LA LORO COLLABORAZIONE risale all’ultimo scorcio del 2022, ma è con l’ultima edizione del Giro d’Italia che è arrivata la consacrazione: l’azienda di abbigliamento sportivo, fondata ad Agliano (Pistoia) nel 1978, fornisce i capi ai ciclisti dell’Uae Team Emirates, la squadra disu strada attualmente considerata più forte al mondo e capitanata da Tadej Pogacar, fresco vincitore della ‘corsa rosa’. Proprio per celebrare la vittoria dell’atleta sloveno, l’azienda toscana ha deciso di realizzare una ‘maglia rosa’ in edizione limitata. La maglia è stata indossata dai corridori dell’Uae nella tappa conclusiva a Roma. Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo la vicenda di un brand che, in 46 anni di storia, è riuscito a imporsi tra i punti di riferimento nel settore dell’abbigliamento da