Patanè | Ok progetto definitivo tram Verano-Tiburtina

(Di lunedì 3 giugno 2024) “La commissaria straordinaria di Governo, Maria Lucia Conti, ha emanato un’ordinanza con la quale viene approvato ile il quadro economico del collegamento tranviario tra piazzale dele piazzale della stazione”. Lo dichiara in una nota l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio. “Dopo l’intesa con la Regione Lazio per l’approvazione deldella tranvia- aggiunge- e l’ordinanza della commissaria di Governo, ora siamo pronti per l’indizione della gara per la realizzazione di un’opera che consentirà un rapido collegamento di superficie con la stazionee con la Metro B e la cucitura tra le direttrici, da un lato, di viale Regina Margherita e, dall’altro, con Prenestina-Porta Maggiore e Aventino-San Giovanni-Porta Maggiore”.