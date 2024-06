Ora ascoltatemi bene Isola dei Famosi Vladimir si toglie il classico sassolino e tuona

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024)dei, i giochi sono fatti. Dopo la puntata andata in onda ieri sera, 2 giugno 2024, sono ufficiali i nomi dei finalisti: Aras, Artur, Alvina, Edoardo Franco, Edoardo Costa, più Samuel Peron finalista segreto. Tra loro uscirà il vincitore di questa edizione segnata da difficoltà e critiche. ELuxuria ieri sera ne ha approfittato perrsi qualchedalle scarpe. La finale dell’deiè in programma il 5 giugno. Ed è tempo quindi per fare un bilancio. Gli ascolti di questa edizione sono stati particolarmente bassi. Per questo a finire sul banco degli “imputati” è stata ovviamente la conduttrice. Sui giornali sono circolate varie voci. Per il prossimo anno si parla già di un cambio al timone del programma, perché Mediaset non è soddisfatta di come sono andate le cose.