Fonte : ilfattoquotidiano di 3 giu 2024

On Energia: le offerte pubblicizzate online non sono risultate pienamente conformi alla disciplina a tutela del consumatorePer questo “è stato rivolto alle società interessate l’invito ad integrare la propria informativa promozionale in modo chiaro ed esaustivo, attraverso l’indicazione di tutti gli oneri (discrezionalmente previsti dalle società di vendita) che compongono la spesa per l’energia.

Offerte sul mercato libero non conformi alla disciplina che tutela il consumatore | richiamo Antitrust a 13 società di energia e gas