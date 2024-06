Nuoto l’Italia diserterà gli Europei 2024 Tensioni politiche mai così alte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024)delin vasca non ci sarà aglidi Belgrado che precedono di poco più di un mese i Giochi Olimpici di Parigi. Scelta plausibile, anche se inusuale perche ha sempre partecipato con la Nazionale migliore possibile a tutti gli eventi internazionali anche nel caos delle ultime stagioni post Covid. La collocazione deglidiesattamente in concomitanza con il Sette Colli, che è il meeting dipiù antico del mondo, organizzato dalla FIN e che quest’anno fa cifra tonda, compiendo ben 60 anni, non è affatto piaciuta alla Federazione italiana che ha deciso di non inviare la squadra delin piscina a Belgrado. I motivi anche tecnici non mancano e sono del tutto accettabili: da tempo la Fin ha decretato il Sette Colli come ultimo evento qualificante per Parigi e dunque chi non ha ancora il tempo limite potrà tentare solo a Roma (dal 21 al 23 giugno) di centrare l’accesso ai Giochi.