Natisone si cerca ancora Cristian Riportiamolo a casa ma le condizioni meteo peggiorano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Premariacco, 3 giugno 2024 – "Quarto giorno di ricerche, sono tutti qui, non si molla, portiamo a". Le parole scritte sui social dal sindaco di Premariacco (Udine), Michele De Sabata, danno il senso dell'incessante lavoro sul fiume, la cui piena ha trascinato via tre ragazzi romeni. All'appello ne mancauno, dopo che ieri sono stati ritrovati i corpi di Patrizia Cormos e Bianca Doros. Le due giovani sono state rinvenute distanti tra loro, a 700 e 1.000 metri dal punto dell’ultimo abbraccio. I vigili del fuoco controllano le rive del fiumealla ridei giovani dispersi a Premariacco (Udine), 31 maggio 2024. ANSA/ VIGILI DEL FUOCO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++peggiorate A favorire il ritrovamento è stata la parentesi di bel tempo, ma lerologiche hanno registrato un peggioramento e questo ha provocato una maggiore portata delle acque del fiume.