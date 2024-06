Musica a tutto volume fino alle 6 sulla nave dei miliardari indiani nel porto di Genova la protesta | La Capitaneria non è intervenuta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Attraccare in unin centro città all’una di notte, con una megada crociera illuminata come un luna park e diffondere6 del mattino? Asembrerebbe possibile, dato che è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, senza interventi da parte dell’Autorità Portuale, dellao di qualsiasi altro tutore dell’ordine. Seterraferma ogni intemperanza serale viene severamente punita da una squadra interforze composta da polizia locale, esercito e altri operatori di pubblica sicurezza (con tanto di multe a chi viene sorpreso a bere birra in strada dopo le 20), per chi attracca inpotrebbe aprirsi un’inedita impunità. È questo il terrore che ha agitato le tastiere sui social del capoluogo della Regione più anziana d’Europa tra sabato e domenica.