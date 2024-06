Murdoch sposo a 93 anni con una biologa russa È il quinto matrimonio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Rupertpronuncia il suofatidico sì. Il tycoon 93enne convola a nozze con Elena Zhukova, l’ex suocera dell’oligarca russo Roman Abramovich. Ilè stato celebrato a Moraga, la mansion in California di, alla presenza di ospiti eccellenti, fra i quali il titolare dei New England Patriot Robert Kartf e la moglie Dana Blumberg e l’amministratore delegato di New Corp Robert Thompson con la consorte Wang Ping.aveva detto che le nozze con Lesley Smith sarebbero state le sue ultime, però non si sono mai consumate e, poco dopo la rottura, il tycoon ha incontrato Zhukova, scienziata di 25più giovane arrivata negli Stati Uniti insieme all’ex marito mentre si stava chiudendo l’era dell’Unione Sovietica.e Zhukova si sono conosciuti a un evento organizzato dalla terza moglie di lui, Wendi Deng, grande amica della figlia di lei, Dasha Zhukova, una modellanota per ilcon l’oligarca ed ex proprietario della squadra del Chelsea Roman Abramovich.