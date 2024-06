Messico alla presidenza Claudia Sheinbaum la donna dei record

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 3 giugno 2024) Milano, 3 giu. (askanews) –è il nuovo presidente del, per la prima volta nella storia del Paese centroamericano unasale sul gradino più alto della politica. E questo non è l’unico dei suoi primati. La candidata di origini ebraiche (dall’Est europeo) ha rivendicato la vittoria con un messaggio di trionfo dopo che un rapido conteggio dell’INE le ha dato un trend positivo con almeno il 58% dei voti. “È la prima volta che una laureata in scienze e un dottore in fisica presiederanno l’esecutivo” scrive Excelsior. “È la prima volta che una cittadina uscita dlotta universitaria, attivista per le cause studentesche, arrivadella Repubblica.è anche la prima persona a vincere tre elezioni consecutive: capo delegazione-capo del governo-della Repubblica”.