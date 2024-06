Meloni mercoledì in Albania visita ai cantieri dei centri migranti

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una'lampo' in, per vedere come procede la realizzazione dei dueche dovrebbero accogliere alcuni deisoccorsi in mare.Giorgiasarànel Paese delle Aquile per un 'sopralluogo' - insieme al premier albanese Edi Rama - a Shengjin, città portuale a circa 70 chilometri a nord della capitale Tirana, e a Gjader, nell'entroterra. Qui sono aperti iche però procedono più a rilento del previsto: l'obiettivo era l'apertura a maggio, più probabilmente non saranno pronti prima del prossimo autunno.La realizzazione delle due strutture era stata concordata in un protocollo di intesa siglato dae Rama lo scorso 6 novembre. Secondo l'accordo, in vigore per 5 anni e rinnovabile per altri 5, i terreni sono concessi a titolo gratuito ma l`Italia prevede da subito 16,5 milioni di euro a titolo di rimborso spese.