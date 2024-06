Lazio | incontro tra Tudor Lotito e Fabiani per il futuro della panchina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ilè attualmente indecifrabile. L’attuale allenatore, Igor, ha incontrato di recente Claudioe Angelonei pressi del centro sportivo di Formello, proprio per discuteresua posizione e del progetto. Il tecnico ex Marsiglia si è presentato al vertice biancoceleste al fianco del procuratore Anthony Seric: una cena forse utile a risolvere l’enigma laziale con una permanenza dia Roma; l’è stato necessario certamente per definire le strategiesocietà dopo l’addio di Daichi Kamada e quello imminente di Luis Alberto, così come considerando la situazione in bilico relativa a Ciro Immobile.a cena insieme per architettare dunque le prossime mosse e le esigenze di tutte le parti nell’interesse