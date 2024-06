L’allineamento dei pianeti è una bufala? La NASA prende posizione

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nelle ultime ore non si è fatto altro che parlare di un un fenomeno astronomico inconsueto,dei, termine tecnico non preciso secondo cui, nel nostro cielo, sarebbe stato possibile vedere a occhio nudo una parata di corpi celesti. Uno al fianco dell’altro. Verità o bugia? La risposta è: bugia. E lo ha spiegato proprio laqualche giorno fa, dando spiegazioni sulla questione. “La maggior parte deisarà troppo vicina al Sole nascente o troppo debole per essere visto“, hanno spiegato da Houston. Dunque, è vero, nelle scorse ore il fenomeno si è verificato, ma quattro deicoinvolti erano invisibili. You may have heard about a “parade of planets” on June 3. Be aware that most of them will be either too close to the rising Sun or too faint to see.