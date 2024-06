La magia della montagna con Matteo Righetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Pesaro, 3 giugno 2024 – La, le parole, la narrativa. E’ quanto sarà tema dell’attesa presentazione, in programma per venerdì 7 giugno, a Pesaro. Protagonista, autore molto stimato su questo fronte. Per ‘Incontri Capitali’, nell’ambito delle iniziative per Pesaro capitalecultura, il prossimo appuntamento in programma è infatti previsto per venerdì 7 giugno, conche presenterà il suo libro ‘Il sentiero selvatico’ (Feltrinelli) in dialogo con il giornalista del Resto del Carlino, Giorgio Guidelli. L’evento è realizzato in collaborazione con il Club Alpino Italiano sezione di Pesaro (ore 18.30 - Palazzo Gradari). L’iniziativa è promossa da Pesaro 2024 - Capitale ItalianaCultura in collaborazione con Passaggi Cultura.