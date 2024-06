Israele flash mob in piazza San Fedele con polemica contro il sindaco Giuseppe Sala

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Milano, 3 giugno 2024 – Manifestazione con. Oggi pomeriggio gli esponenti dell’Unione giovani ebrei d’Italia con il Forum delle famiglie degli ostaggi hanno organizzato unmob per chiedere la liberazione dei cittadini israeliani ancora nelle mani di Hamas, dopo gli attacchi del 7 ottobre scorso. L’evento si è tenuto inSana Milano, poco lontano da Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. E non è mancato un cotè critico, proprio nei confronti dell’amministrazione guidata da. "Questa manifestazione l'abbiamo voluta proprio qui, a pochi metri da Palazzo Marino, per dire alche è già di parte perché ha già detto quello che pensa: vuole esporre la bandiera palestinese". Si è espresso così il presidente della comunità ebraica milanese Walker Meghnagi a margine delmob.