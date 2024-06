Giorgetti resta sulla poltrona che scotta Tra debito sull’orlo del tracollo maxi tagli di spesa in arrivo e impegni difficili da rinnovare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Continuo a fare il mio lavoro come sempre, sto già pensando al piano strutturale e ho in mente un progetto preciso. Sugli incarichi europei ho già chiarito cinque anni fa come la penso e non ho cambiato idea”. Giancarloha commentato così, lunedì, il retroscena di Repubblica che lo racconta “ai saluti”, pronto a lasciare il Mef nel caso si apra la prospettiva di un incarico europeo. Il leghista smentisce: resterà, come ha fatto nel 2019 quando – da sottosegretario alla presidenza del Consiglio – si è chiamato fuori dalla corsa alladi commissario. Di certo c’è il fatto che in questi mesi nessuno vorrebbe trovarsi nei suoi panni. A guidare via XX Settembre mentre il/pil, in assenza di interventi, si gonfia a valanga dal 137,8% di quest’anno al 138,9% del 2026, per arrivare due anni dopo a superare quello della Grecia.