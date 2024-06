Fonte : lanazione di 3 giu 2024

Un bel dilemma anche per il provveditorato che ha ricevuto una lettera dalle famiglie, anche per lo stato di abbandono da parte dell’ente responsabile, la Provincia che non riesce proprio a trovare i fondi per il Fermi, né per i bagni inagibili da quasi un anno, né per i laboratori, né per la palestra inadeguata per un liceo sportivo o per l’istituto Giorgi che è stato trasferito provvisoriamente, oramai da quasi 5 anni a Saltocchio, in uno stabile della Curia".

Fermi-Giorgi abbandonato dalla Provincia