Fenerbahce Mourinho | Mercato? Ho zero interesse per qualsiasi calciatore della Roma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Joséè stato presentato come nuovo allenatore dele nella giornata di lunedì 3 giugno ha visitato il FenerLAB, spogliatoi e sale massaggi varie presso gli impianti delCan Bartu. Ha inoltre incontrato lo staff del club turco per un primo saluto. “Questa maglia è come la mia pelle e le mie ossa. Il calcio è una passione per voi e penso di essere in uno dei posti migliori in cui si può sentirla. Prometto che d’ora in poi anch’io appartengo alla vostra famiglia. Normalmente un allenatore viene celebrato per le vittorie e invece voi mi avete dimostrato amore prima ancora di iniziare. Tutto questo mi dà una grande responsabilità e vi ringrazio molto per l’affetto” aveva dichiarato lo Special One in occasionepresentazione ufficiali davanti ai tifosi.