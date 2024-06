Fonte : ilrestodelcarlino di 3 giu 2024

L’intento è di definire un piano coordinato tra i diversi operatori del settore immobiliare a cui prospettare il problema Ulteriore elemento di analisi l’opportunità, quale garanzia di sicurezza per i cittadini verso atti criminali, di "ampliare ulteriormente ed adeguatamente la vigilanza del territorio attraverso sistemi di controllo passivo, quali telecamere, nonché, in maniera prodromica, procedere ad una generale miglioria dell’illuminazione pubblica, per finalità deterrente, in particolare nella prima periferia e nelle frazioni".

Fd’I e i sindacati di Polizia Il nodo alloggi di servizio | Via a tavoli di lavoro