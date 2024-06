Fantastici Quattro | Paul Walter Hauser spiega perché all’inizio era riluttante a partecipare al reboot

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 3 giugno 2024)eraalLa prima famiglia della Marvel non ha avuto molta fortuna sullo schermo. C’è stato il famigerato film suidel 1994, prodotto dal compianto Roger Corman, che non ha mai visto ufficialmente la luce, e poi i grandi film del 2005 e del 2007 con Chris Evans, Jessica Alba, Ioan Gruffudd e Michael Chiklis. Questi ultimi non erano un granché ed erano un prodotto del loro tempo; quindi, quando nel 2015 è stato realizzato undal regista di Chronicle, Josh Trank, c’è stata una certa eccitazione tra i fan. I trailer promettevano un racconto body-horror, ma i reshoots imposti dallo studio lo hanno trasformato in un pasticcio. Da allora il team è rimasto sullo scaffale, anche se le cose cambieranno l’anno prossimo con Idei Marvel Studios.