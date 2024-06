Fai sentire la tua voce! Perché devi votare alle elezioni europee se ti stanno a cuore queste tematiche

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 3 giugno 2024) In un famoso discorso tenuto il 9 maggio 1950, l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman delineò una visione per il futuro dell’Europa, sottolineando che l’unione del continente non sarebbe avvenuta improvvisamente, ma attraverso progressi concreti che avrebbero creato una solidarietà pratica tra le nazioni. “L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto”. Questo concetto era tanto importante nel 1950 quanto lo è oggi, soprattutto in vista delleche si terranno questo fine settimana E in vista del voto, c’è un aspetto cruciale che merita attenzione: il nostro coinvolgimento. Qualche numero In un continente che si evolve costantemente, è essenziale comprendere il ruolo fondamentale che i giovani giocano nel plasmare il futuro dell’Unione Europea.