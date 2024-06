E-commerce gli effetti dell’AI sul customer journey | i risultati della ricerca

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una vera e propria rivoluzione per il mondo dell’e-. L’intelligenza artificiale, o AI, approda sulle piattaforme di vendita online e trasforma il, o percorso del cliente. La tecnologia abbatte le barriere create dal digitale grazie alla possibilità di interagire in modo personalizzato con ciascun visitatore. Gli store online conquistano così una nuova dimensione, offrendo ai clienti un’esperienza di acquisto paragonabile a quella dei negozi fisici e questo cambiamento si riflette sulla conversione dei clienti. Ma andiamo con ordine. AI e: un binomio vincente Traction, meditech specializzata in performance marketing, ha valutato per questo importante indicatore di performance un incremento medio del 30% in 3 mesi.